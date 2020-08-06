وفد وزاري برفقة وزير الزراعة يصل الديوانية

2020/08/06 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد وزاري برفقة وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، إلى محافظة الديوانية.

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