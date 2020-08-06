إتحاد الكرة يضع معايير الترشيح للاشراف على مباريات الدوري

2020/08/06 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم فتح باب الترشيح لجميع الراغبين بالإشراف على مباريات دوري الكرة الممتاز والدرجة الاولى ودوري الشباب، فيما حدد مدة الترشيح من يوم الاثنين الموافق 2020/8/10 ولغاية الثلاثاء الموافق 2020/8/25.





وحدد الاتحاد المعايير في بيان تلقته (بغداد اليوم):" في أن يكون المرشح من لاعبي المنتخبات الوطنية المتقاعدين عن العمل، وليس لديهم أية صفة أو ارتباط في أي ناد أو اتحاد، والذي مضى على تركهم المنتخب أكثر من عشر سنوات، إضافة للاعبي الدوري الممتاز المتقاعدين عن العمل، وليس لديهم أي ارتباط أو صفة مع أي ناد أو اتحاد، والذي مضى على تركهم الاندية فترة عشر سنوات على الأقل".





وأضاف أن: يكون المرشح من حملة الشهادات (الماجستير والدكتوراه) اختصاص التربية الرياضية، الذين ليس لديهم أي ارتباط أو صفة مع أي ناد أو اتحاد.



، ويكون الاختيار من قبل لجنة المسابقات حسب السيرة الذاتية (CV) المقدمة من قبل المرشحين مع ذكر الشهادة أو الخبرة أو أي عمل إداري سابق يرتقي بالمشرف إلى اعلى مستوى".

وبين:" بعد اختيار أسماء المشرفين من قبل لجنة المسابقات سيتم فتح دورة خاصة لهم في بداية شهر أيلول، ولمدة ثلاثة أيام في مقر الاتحاد في بغداد، وتحت اشراف الاتحاد العراقي، وبإدارة محاضر من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

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بغداد اليوم/ متابعة

حدد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر آب الجاري موعداً لعقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للجنة الاولمبية.

و قال حمودي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "ا

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عزمه المشاركة في مساعدة الشعب اللبناني على مواجهة الأضرار الناتجة عن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأوضح رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، من خلال مق

بغداد اليوم- متابعة

يواجه ريال مدريد مانشستر سيتي ، في إطار مباريات الإياب لدور الـ 16 من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام مساء غد الجمعة على ملعب الاتحاد.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز السيتيزنز بهدفين مقابل هدف وحيد

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