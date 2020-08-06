وزير الداخلية يصدر توجيهاً جديداً بشأن قوات حفظ القانون

2020/08/06 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الخميس (06 آب 2020)، توجيهاً جديداً بشأن قوات حفظ القانون.

وقال الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "التدريب والتأهيل جزء لا يتجزأ من عمل رجل الأمن وهو العامل الرئيسي في نجاح المهام التي توكل إليه، وعليه وجهت بأن تكون دورات تدريبية مكثفة وإعادة تنظيم لقوات حفظ القانون".

واضاف البيان أن "هذا التدريب من أجل غرس قواعد الضبط والربط العسكري وحقوق الإنسان ولزيادة ثقة الأفراد بأنفسهم وبقيادتهم".

ويأتي هذا التوجيه بعد انتشار شريط مصور لقوات الحفظ النظام وهي تعتدي على الحدث (حامد)، أحد المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد.

وكانت وزارة الداخلية، كشفت السبت (02 آب 2020)، تفاصيل حادثة الاعتداء على أحد المتظاهرين، فيما لفتت الى أنه تم القبض على مرتكبي هذا "الفعل الاجرامي".

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي أمر بتحقيق فوري ودقيق ومتابعة شخصية لوزير الداخلية تمت المباشرة من قبل وزارة الداخلية بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون وبعد التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والمعطيات توصلت اللجنة التحقيقية للحقائق التالية ..

1_ تبين أن الشخص الذي ظهر في الفديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد وفق أحكام المادة 446 ق .



ع بتاريخ 18/ 5/ 2020 لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة وان حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي عشرون يوما من تاريخ توقيفه

2_ دونت أقوال المشتكي ( المجني عليه _ الحدث ) الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني

3_ تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي وباشرت فرق العمل بإجراءات القاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق باتم صورة وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة.

4_ لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية وان يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء شعبنا الكريم من خلال اختيار العناصر القادرين على تنفيذ هذه الأهداف لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة التي لا تمت لتاريخ قواتنا الأمنية المشرف بصلة وتسيىء لدماء شهدائنا وجرحانا الذين بذلوا دمائهم رخيصة في سبيل امن واستقرار المواطن العراقي.

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وقال المتحدث باسم التحالف، حمد الله الركابي في بيان تلقته (

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