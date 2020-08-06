وزير الداخلية يوجه بإعادة تنظيم قوات حفظ القانون

2020/08/06 | 14:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، بأن تكون دورات تدريبية مكثفة وإعادة تنظيم لقوات حفظ القانون.وقال الغانمي في بيان، ان “التدريب والتأهيل جزء لا يتجزأ من عمل رجل الأمن وهو العامل الرئيسي في نجاح المهام التي توكل إليه”.واضاف “وعليه وجهت بأن تكون دورات تدريبية مكثفة وإعادة تنظيم لقوات حفظ القانون، لغرس قواعد الضبط …

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