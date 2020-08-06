الدهلكي: نستغرب من استخدام مستشفى “ابن القف” لمصابي كورونا

2020/08/06 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبر رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين والمرحلين النيابية رعد الدهلكي، عن استغرابه من قيام وزير الصحة بإفراغ مستشفى ابن القف من ذوي العوق الشديد بغية استخدامها لحجر المصابين بوباء كورونا.

وقال الدهلكي في بيان، يبدوا ان بقاع الارض ضاقت بما وسعت، فلم يجد وزير الصحة اي مكان لاستخدامه لإيواء المصابين بوباء كورونا الا مستشفى ابن القف التي شُيدت في ثمانينات القرن الماضي لإيواء ذوي العوق الشديد ممن اصاباتهم في الحبل الشوكي وبحاجة الى علاج طبيعي ورعاية بأجهزة خاصة، داعيا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى التدخل بشكل شخصي بهذا الامر، ووضع حد لهذا لتخبط، وتعفير وتعقيم مستشفى ابن القف فورا واعادة مرضاها لها، وفتح تحقيق تعلن نتائجه امام الراي العام بخلفيات هذه القرارات.

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