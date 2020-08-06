الفتح: الحلبوسي عطل البرلمان وحوله الى بؤرة للصراع السياسي

2020/08/06 | 14:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حمل النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الخميس، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية تعطيل أعمال البرلمان وتصاعد حدة التوتر السياسي .وقال الموسوي لـ /المعلومة/، إن “برلمانات الدول المجاورة تزاول عملها بشكل طبيعي متحدية فيروس كورونا لإنجاز مصالح الشعب إلا برلمان العراق معطل”، مؤكدا أن “رئاسة البرلمان عطلت أعلى سلطة تشريعية في […]

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