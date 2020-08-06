ماكرون: لبنان سيواصل الغرق دون اجراء الاصلاحات

2020/08/06 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، فور وصوله إلى بيروت إن لبنان سيواصل “الغرق” إذ لم تُنفذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم يخرجه من دوامة الانهيار اقتصادي.وقال ماكرون من مطار بيروت: “الأولوية اليوم لمساعدة ودعم الشعب دون شروط.لكن هناك مطلب ترفعه فرنسا منذ أشهر وسنوات لإصلاحات ضرورية في …

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