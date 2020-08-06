الحشد الشعبي: محافظة نينوى آمنة وعودة النازحين هدفنا

2020/08/06 | 15:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الحشد الشعبي اليوم الخميس، أن محافظة نينوى تتمتع باستقرار أمني ولا يوجد ما يدعو للقلق، فيما شدد على أن عودة النازحين هدفنا....

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