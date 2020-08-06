دولة خليجية تسجل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/08/06 | 15:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الخميس، تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 292 حالة من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة في موجزها اليومي الخاص بمستجدات كورونا، إلى أن إجمالي أعداد المتعافين من المرض في قطر وصل إلى 108831 شخصا.وأكدت، أنه “تم وضع جميع أصحاب حالات الإصابات الجديدة […]

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