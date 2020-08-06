2020/08/06 | 15:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إنه سيقترح على القادة اللبنانيين “ميثاقاً جديداً” خلال تجوله في حي الجميزة المتضرر جراء انفجار مرفأ بيروت، حيث استقبله لبنانيون بهتافات مطالبة “بإسقاط النظام”، مرددين “ساعدونا”.وقال ماكرون “أنا هنا لإطلاق مبادرة سياسية جديدة، هذا ما سأعرب عنه بعد الظهر للمسؤولين والقوى السياسية اللبنانية”، مشيراً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون في بيروت : سأقترح “ميثاقاً سياسيا ًجديداً” على اللبنانيين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون في بيروت : سأقترح “ميثاقاً سياسيا ًجديداً” على اللبنانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).