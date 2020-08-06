طارق حرب يكشف: صالح والكاظمي بإمكانهما حلّ البرلمان

2020/08/06 | 15:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أكد الخبير القانوني العراقي طارق حرب، يوم الخميس، أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتمتع بصلاحية حل البرلمان دون الرجوع إليه بناء على طلب مقدم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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