مكافحة الإرهاب: تنسيق عالٍ للقضاء على الخلايا النائمة

2020/08/06 | 15:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، القبض على 23 إرهابيا في مناطق متفرقة خلال شهر تموز الماضي، فيما أشار إلى أن هناك تنيسق عال للقضاء على الخلايا النائمة.

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