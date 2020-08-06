2020/08/06 | 15:13 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور: ميسي يشتري سرير يقضي على فيروس كورونا بمجرد الاستلقاء عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 15:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: ميسي يشتري سرير يقضي على فيروس كورونا بمجرد الاستلقاء عليه) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: ميسي يشتري سرير يقضي على فيروس كورونا بمجرد الاستلقاء عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).