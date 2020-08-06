لجنة حكومية لجرد الحاويات ذات الطابع الكيمياوي عالي الخطورة في المنافذ

2020/08/06 | 15:13 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الاربعاء، موافقة رئيس الوزراء على تشكيل لجنة عا...

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