الخطوط الجوية العراقية تنوه لـ “رحلات إجلاء” إلى تركيا وتضع أرقاماً للحجز

2020/08/06 | 15:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت شركة الخطوط الجوية العراقية اليوم الخميس سعهيا لتشغيل رحلات لعودة العراقيين من تركيا.وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه ” نظراً للظروف الراهنة ولرغبة العديد في العودة الى بلدنا العزيز العراق نود إعلامكم بأن الخطوط الجوية تسعى لتشغيل رحلات إجلاء لعودة سالمة لمسافرينا الى ارض الوطن”.وأضافت: ” […]

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