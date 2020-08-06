ميسي يشتري سرير يقضي على كورونا بمجرد الاستلقاء عليه

2020/08/06 | 15:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بشراء سرير خاص للقضاء على فيروس “كورونا” ومنع انتشاره والإصابة بالعدوى، السرير الذي لاقى صدى واسعا بين لاعبي الكرة العالمية في الآونة الأخيرة.الأرجنتيني قام بشراء السرير الذي تقوم بتصنيعه شركة إسبانية، والمعرف بـ TEC MOON، والذي يستطيع القضاء على الفيروس بمجرد الاستلقاء عليه لـ 4 ساعات.من …

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