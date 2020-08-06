صحة كربلاء تنعى طبيباً أخصائياً توفي بفيروس كورونا

2020/08/06 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

نعت دائرة صحة محافظة كربلاء، الخميس، طبيباً أخصائياً توفي بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان، "ببالغ الحُزن والأسى ، وبقلوبٍ مفعمة بالإيمان ، ومُؤمنةٍ بقضاء الله وقدره ، ويعتصرها ألم الفراق ومرارته ، تنعى وتودع دائرة صحة كربلاء المُقدسَة ، أحد أبنائها المخلصين، اخصائي أمراض الحساسية والربو في مدينة الإمام الحسين (عليه السلام) الطبية، المرحوم بإذن الله تعالى ، الدكتور مزاحم عبدالله جواد ، الذي فارق الحياة، اليوم الخميس، شهيداَ صابراَ مُحتسبا".

وأضافت، أنه "توفي متأثرا بإصابته بفيروس كُورونا أثناء تأدية واجبه الإنساني الوطني، ليلتحق بركب شهداء خط الصد الأول في ملحمة الدفاع عن وطنهِم وشعبهِم ضد هذا الوباء اللعين، وهُم شُهداء عند ربهِم يُرزقُون".

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