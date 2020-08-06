مسؤول إيراني: نستحوذ على 25 بالمائة من السوق العراقي ويجب الحفاظ على هذه النسبة

2020/08/06 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مساعد وزير الصناعة والتجارة والمناجم الإيرانية، حميد زادبوم، استحواذ إيران على 25 بالمئة من السوق العراقي، فيما أكد أن الحكومة الايرانية تأمل بارتفاع الحجم مستقبلا الى 20 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن زادبوم قوله، إن "إيران تستحوذ على 25 بالمئة من السوق العراقي، ولابد من المحافظة على هذه النسبة".

وأضاف، أن "العراق لم يضع أي تعرفة جمركية على البضائع الإيرانية، واذا وضع مثل هذه التعرفة فإنها ستشمل جميع الدول، كما أن إيران لم تحدد تعرفة جمركية على بضائع اي بلد".

وأشار رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية إلى أن "صادرات البلاد خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الايراني الحالي (بدا 20 مارس) انخفضت بنسبة 40 بالمئة بسبب الحظر وتداعيات انتشار فيروس كورونا، التي أدت إلى إغلاق معظم المعابر الحدودية خلال الشهرين الاولين من العام".

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