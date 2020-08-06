مكافحة الإرهاب: هناك تنسيق عال للقضاء على الخلايا النائمة

2020/08/06 | 15:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الخميس، اعتقال 23 “إرهابياً” خلال شهر تموز الماضي، فيما أشار إلى وجود تنسيق عال للقضاء على الخلايا النائمة.وقال الساعدي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، وتابعته “تقدم” إن “جهاز مكافحة الإرهاب واجبه الأساسي معالجة الخلايا النائمة ومكافحة الإرهاب في البلاد”، مشيرا الى …

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