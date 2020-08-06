2020/08/06 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت صور المرضى الذين يفترشون الأرض في مستشفيات مدينة الموصل غضبا وسخطا كبيرين تجاه الاداء السيء لوزارة الصحة والجهات المعنية.

وأطلق ناشطون على موقع تويتر وسماً بعنوان “مستشفيات الموصل” لإيصال صوت المدينة وبقية مناطق المحافظة بهدف إعادة إعمار المستشفيات التي دمرت أثناء عمليات التحرير.

وتعاني محافظة نينوى من انهيار في البنى التحتية وتردي خدمات الصحة والماء والكهرباء، وتضرر الأبنية والشوارع والمنازل جراء معارك التحرير التي انطلقت قبل ثلاثة أعوام..



ومع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العراق باتت الحالة التي يعيشها أهالي الموصل أكثر صعوبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرضى يفترشون الأرض وناشطون يطلقون وسم “مستشفيات الموصل” تعبيرا عن غضبهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرضى يفترشون الأرض وناشطون يطلقون وسم “مستشفيات الموصل” تعبيرا عن غضبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).