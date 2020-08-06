أسباب مرض السرطان - مصعب قاسم عزاوي

2020/08/06 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي مقدمة كتاب مرض السرطان (الأسباب، التشخيص، الوقاية، والعلاج)لقد كان تزايد وقوعات مرضى السرطان على المستوى الكوني بمثابة السمة الواسمة للمدنية البشرية الصناعية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبحيث أصبح ازدياد معدلات الإصابة بأي من أنواع السرطانات في أي مجتمع بشري على وجه البسيطة مسألة طبيعية لا تستدعي التوقف عندها والتساؤل عن أسبابها باعتبارها من طبائع الحياة المعاصرة.وفي الواقع فإن ......





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