فوتوغراف فوق الغيوم.. هل سبق وأن شاهدت دبي من الأعلى؟

2020/08/06 | 15:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اتجهت المصورة جمانة جولي إلى البحث في ارشيفها بسبب الإغلاق والقيود المفروضة جراء كورونا والتي تمنعها من تصوير أي شيء كما تقول.تعمل جولي في وكالة رويترز وسبق وأن أثارت الدهشة من خلال صورها الملتقطة لمدينة دبي من السماء.تقول جولي إنها تفضل التصوير الجوي لأنه يفسر العالم بشكل مبسط بعيداً عن […]

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