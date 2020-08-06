2020/08/06 | 15:50 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوافق على جرد الحاويات "عالية الخطورة" منعا لتكرار أحداث بيروت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 15:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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