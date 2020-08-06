2020/08/06 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مستغرباً تأخر حدوث الانفجار .. قائد السفينة التي أحضرت ’’الأمونيوم’’ لبيروت يخرج عن صمته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مستغرباً تأخر حدوث الانفجار .. قائد السفينة التي أحضرت ’’الأمونيوم’’ لبيروت يخرج عن صمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).