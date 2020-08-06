الكاظمي يوجه بتكريم لائق لضحايا الجيش الأبيض الذين سقطوا أثناء تصديهم لكورونا

2020/08/06 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن العراق بدأ أخيرا يعود للمسار الصحيح على الرغم من أنه يمر بوضع لا يحسد عليه في الوقت الحالي نتيجة جائحة كورونا وصراع الإرادات الإقليمية والدولية داخل أراضيه.

التقرير رصد عدة مؤ

بغداد اليوم- الديوانية

دعا النائب الأول لمحافظ الديوانية، فارس وناس، الخميس (6 آب 2020)، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لعقد جلسة حكومية في المحافظة، بحضور جميع الوزراء.

وقال وناس في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كثرة الازمات في المحاف

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