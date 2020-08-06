تقرير: ثلاثة حوادث كشفت عن خطة الكاظمي.. ماذا يحتاج لمواجهة مختطفي الدولة

2020/08/06 | 16:15 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



سلط تقرير صحفي، الخميس، الضوء على آلية تعامل الكاظمي مع 3 حوادث شغلت الرأي العام العراقي خلال الأيام ...

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