نائب يوضح حدود صلاحية رئيس الجمهورية في قضية حل البرلمان

2020/08/06 | 16:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة تيار الحكمة حسن المسعودي، اليوم الخميس، انه لا توجد لدى رئيس الجمهورية صلاحية حل مجلس النواب بحسب المادة 64 من الدستور، مشيرا الى ان حدود صلاحيته تتوقف على الموافقة على طلب الحل وإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.وقال المسعودي في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه، انه “لا توجد صلاحية لرئيس …

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