الصحة العراقية تسجل 67 حالة وفاة بكورونا و3047 اصابة جديدة في البلاد

2020/08/06 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الخميس المصادف 6 آب 2020

- تم فحص ( 16591) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1092741 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2583) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 320بغداد / الكرخ 328مدينة الطب 59النجف الأشرف 164السليمانية 57 أربيل 74دهوك 29 كربلاء 255كركوك 42ديالى 112واسط 190 البصرة 176ميسان 52بابل 171 الديوانية 56ذي قار 60الأنبار 24 المثنى 121 نينوى 88 صلاح الدين 205

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3047 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 299بغداد الكرخ 310 مدينة الطب 50 النجف 290السليمانية 85 أربيل 218دهوك 101 كربلاء 244 كركوك 211 ديالى 103واسط 74 البصرة 273ميسان 96 بابل 194 الديوانية 93ذي قار 67الأنبار 43المثنى 39نينوى 144 صلاح الدين 113

- الوفيات 67 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 7بغداد الكرخ 4 مدينة الطب 4النجف 2السليمانية 5أربيل 6 كربلاء 2 كركوك 8 ديالى 2واسط 1 البصرة 9ميسان 1 بابل 7الديوانية 1ذي قار 1 المثنى 1 نينوى 2 صلاح الدين 4

مجموع الشفاء : 101025 ( نسبة الشفاء 71.9 %) مجموع الأصابات : 140603 الراقدين الكلي: 34417 الراقدين في العناية المركزة: 517 مجموع الوفيات: 5161

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالخميس 6 آب 2020

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الخميس، تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 292 حالة من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي الخاص بمستجدات كورونا، إلى أن إجمالي أعداد المتعافين م

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وقالت الحسناوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحافظة سجلت 93 اصابة جدي

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