الصحة العراقية تسجل 67 حالة وفاة بكورونا و3047 اصابة جديدة في البلاد


الصحة العراقية تسجل 67 حالة وفاة بكورونا و3047 اصابة جديدة في البلاد
2020/08/06 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الخميس المصادف 6 آب 2020 

- تم فحص ( 16591) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1092741 )

- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2583) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   320بغداد / الكرخ      328مدينة الطب        59النجف الأشرف    164السليمانية          57   أربيل               74دهوك               29            كربلاء             255كركوك             42ديالى               112واسط              190           البصرة             176ميسان               52بابل                 171  الديوانية              56ذي قار             60الأنبار               24 المثنى               121     نينوى                88 صلاح الدين         205            

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3047 حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   299بغداد الكرخ     310   مدينة الطب      50   النجف            290السليمانية        85        أربيل            218دهوك            101                كربلاء        244 كركوك       211   ديالى          103واسط         74 البصرة       273ميسان         96 بابل           194 الديوانية         93ذي قار        67الأنبار          43المثنى          39نينوى          144 صلاح الدين    113    

- الوفيات   67    حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     7بغداد الكرخ        4 مدينة الطب        4النجف              2السليمانية          5أربيل          6                  كربلاء          2 كركوك         8 ديالى           2واسط           1 البصرة         9ميسان          1 بابل            7الديوانية       1ذي قار        1     المثنى          1                نينوى           2 صلاح الدين     4                

مجموع الشفاء  :    101025      ( نسبة الشفاء  71.9  %)                       مجموع الأصابات :   140603                                                 الراقدين الكلي:         34417                                                     الراقدين في العناية المركزة: 517                                                  مجموع الوفيات:   5161

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالخميس  6   آب 2020

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