العتبة العباسية تعلن استعدادها لمعالجة جرحى انفجار مرفأ بيروت

2020/08/06 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت الأمانةُ العامّة للعتبة العبّاسية، الخميس (06 آب 2020)، استعدادها لمعالجة جرحى انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، واستعداد مستشفى الكفيل لاستقبال المصابين.

وذكر إعلام العتبة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العتبة المقدّسة أعلنت استعداد مستشفى الكفيل التخصّصي لاستقبال الجرحى والمصابين من الجمهوريّة اللبنانيّة، الذين أُصيبوا جرّاء حادث الانفجار الضخم الذي هزّ العاصمة بيروت يوم الثلاثاء الماضي".

وأضاف البيان، أن "ذلك امتثالاً لتوجيهات المرجعيّة الدينيّة العُليا ببيانها الصادر صباح هذا اليوم الحاثّ على الوقوف مع الشعب اللبنانيّ الشقيق، وتقديم العون له بكلّ السبل المتاحة للتخفيف من آثار هذه الكارثة الكبيرة عليه".

وأكد البيان، أن "المستشفى ستكون جاهزةً وستعمل ضمن إمكانيّاتها المتاحة للتعامل مع الحالات التي ستصل إليها وضمن السياقات الطبّية المتّبعة بين الدولتَيْن".

وأشارت إلى أن "هذه المبادرة من العتبة العبّاسية المقدّسة تأتي تضامناً مع الشعب اللبنانيّ الشقيق، وللوقوف معه في محنته التي يمرّ بها إثر الانفجار الذي خلّف مئات الجرحى".

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