خلية الازمة ترفع توصية للصحة العالمية بشأن احياء مراسم محرم

2020/08/06 | 16:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلنت خلية الازمة في وزارة الصحة، الخميس، عن رفع توصية الى اللجنة الاستشارية العليا ومنظمة الصحة العالمية لإعداد دراسة ورفع تقريرها الى لجنة الصحة والسلامة الوطنية بشان احياء مراسم محرم والتجمعات خلالها ومن ثم اصدار قرار بشأنها.وقال عضو خلية الازمة ومدير الصحة العامة رياض الحلفي لـ/المعلومة/ ان “وزارة الصحة لم تصدر أي قرار […]

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