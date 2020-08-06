شاهد..هذا ما أدخلته أميركا الى القامشلي السورية

2020/08/06 | 16:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر اعلامية سورية أن قافلة لـ"التحالف الاميركي" دخلت مدينة القامشلي السورية بريف الحسكة الشمالي الشرقي....

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