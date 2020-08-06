وفاة أول عازف كمان في كوباني عن عمر 91 عاما

2020/08/06 | 16:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان الشعبي الكوردي محمد خليل غازي والملقب بـ"محمد دومان"

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