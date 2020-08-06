قمة أوروبية محتملة في 24 و25 أيلول للبحث في الصين وتركيا وبريكست

2020/08/06 | 16:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل-(أ ف ب) – ذكرت مصادر أوروبية الخميس أنه يجري التخطيط لعقد قمة أوروبية استثنائية في 24 و25 أيلول/سبتمبر، يقوم خلالها قادة الاتحاد الأوروبي بتقييم علاقاتهم الصعبة مع الصين وتركيا.وأشارت المصادر إلى أن تأكيد موعد القمة سيتم رسميا في حال كان الموعد مناسبا الدول الاعضاء.ومن المتوقع أن يحضر قادة الاتحاد الأوروبي […]

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