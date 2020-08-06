الصين تعارض تمديد حظر الأسلحة على إيران

2020/08/06 | 16:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الخميس، إن بلاده تعارض مشروع قرار واشنطن بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.وقال وانغ ون بين في مؤتمر صحفي: “نحن لا نوافق على قيام الولايات المتحدة بدفع مجلس الأمن الدولى لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.تم تنفيذ جميع متطلبات قرار […]

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