القانونية النيابية: لايوجد اتفاق سياسي على تمرير ملحق الانتخابات والكاظمي خرق الدستور

2020/08/06 | 16:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عدم وجود اتفاق سياسي لتمرير المحلق المتعلق بقانون الانتخابات، فيما بينت ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خرق الدستور بتحديد موعد الانتخابات.وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الخلاف السياسي حول محلق قانون الانتخابات المتعلق بالدوائر المتعددة لم يحسم حتى الان ولا توجد جدية للاتفاق […]

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