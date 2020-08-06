الموقف الوبائي اليوم الخميس: 3047 إصابة جديدة ووفاة 67 حالة وشفاء 2583 مصاباً

2020/08/06 | 16:48 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

سجلت وزارة الصحة والبيئة اليوم الخميس ( 2583) حالة شفاء موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 320

بغداد / الكرخ 328

مدينة الطب 59

النجف الأشرف 164

السليمانية 57

أربيل 74

دهوك 29

كربلاء 255

كركوك 42

ديالى 112

واسط 190

البصرة 176

ميسان 52

بابل 171

الديوانية 56

ذي قار 60

الأنبار 24

المثنى 121

نينوى 88

صلاح الدين 205

- الإصابات الجديدة: 3047 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 299

بغداد الكرخ 310

مدينة الطب 50

النجف 290

السليمانية 85

أربيل 218

دهوك 101

كربلاء 244

كركوك 211

ديالى 103

واسط 74

البصرة 273

ميسان 96

بابل 194

الديوانية 93

ذي قار 67

الأنبار 43

المثنى 39

نينوى 144

صلاح الدين 113

- الوفيات 67 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 7

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 4

النجف 2

السليمانية 5

أربيل 6

كربلاء 2

كركوك 8

ديالى 2

واسط 1

البصرة 9

ميسان 1

بابل 7

الديوانية 1

ذي قار 1

المثنى 1

نينوى 2

صلاح الدين 4

مجموع حالات الشفاء: 101025 ( نسبة الشفاء 71.9 %)

مجموع الإصابات : 140603

الراقدون الكلي: 34417

الراقدون في العناية المركزة: 517

مجموع الوفيات: 5161

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