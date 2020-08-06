الموقف الوبائي اليوم الخميس: 3047 إصابة جديدة ووفاة 67 حالة وشفاء 2583 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت وزارة الصحة والبيئة اليوم الخميس ( 2583) حالة شفاء موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 320
بغداد / الكرخ 328
مدينة الطب 59
النجف الأشرف 164
السليمانية 57
أربيل 74
دهوك 29
كربلاء 255
كركوك 42
ديالى 112
واسط 190
البصرة 176
ميسان 52
بابل 171
الديوانية 56
ذي قار 60
الأنبار 24
المثنى 121
نينوى 88
صلاح الدين 205
- الإصابات الجديدة: 3047 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 299
بغداد الكرخ 310
مدينة الطب 50
النجف 290
السليمانية 85
أربيل 218
دهوك 101
كربلاء 244
كركوك 211
ديالى 103
واسط 74
البصرة 273
ميسان 96
بابل 194
الديوانية 93
ذي قار 67
الأنبار 43
المثنى 39
نينوى 144
صلاح الدين 113
- الوفيات 67 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 7
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 4
النجف 2
السليمانية 5
أربيل 6
كربلاء 2
كركوك 8
ديالى 2
واسط 1
البصرة 9
ميسان 1
بابل 7
الديوانية 1
ذي قار 1
المثنى 1
نينوى 2
صلاح الدين 4
مجموع حالات الشفاء: 101025 ( نسبة الشفاء 71.9 %)
مجموع الإصابات : 140603
الراقدون الكلي: 34417
الراقدون في العناية المركزة: 517
مجموع الوفيات: 5161
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