الموقف الوبائي اليوم الخميس: 3047 إصابة جديدة ووفاة 67 حالة وشفاء 2583 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم الخميس: 3047 إصابة جديدة ووفاة 67 حالة وشفاء 2583 مصاباً
2020/08/06 | 16:48 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

 

سجلت وزارة الصحة والبيئة  اليوم الخميس ( 2583) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   320

بغداد / الكرخ      328

مدينة الطب        59

النجف الأشرف    164

السليمانية          57   

أربيل               74

دهوك               29            

كربلاء             255

كركوك             42

ديالى               112

واسط              190           

البصرة             176

ميسان               52

بابل                 171  

الديوانية              56

ذي قار             60

الأنبار               24 

المثنى               121     

نينوى                88 

صلاح الدين         205            

    

 

- الإصابات الجديدة: 3047 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   299

بغداد الكرخ     310   

مدينة الطب      50   

النجف            290

السليمانية        85        

أربيل            218

دهوك            101                

كربلاء        244 

كركوك       211   

ديالى          103

واسط         74 

البصرة       273

ميسان         96 

بابل           194 

الديوانية         93

ذي قار        67

الأنبار          43

المثنى          39

نينوى          144 

صلاح الدين    113    

 

 

- الوفيات  67  حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة     7

بغداد الكرخ        4 

مدينة الطب        4

النجف              2

السليمانية          5

أربيل          6                  

كربلاء          2 

كركوك         8 

ديالى           2

واسط           1 

البصرة         9

ميسان          1 

بابل            7

الديوانية       1

ذي قار        1     

المثنى          1                

نينوى           2 

صلاح الدين     4                

  

            

 

مجموع حالات الشفاء:    101025  ( نسبة الشفاء  71.9  %)                       

مجموع الإصابات :   140603                                                 

الراقدون الكلي:         34417                                                     

الراقدون في العناية المركزة: 517                                                  

مجموع الوفيات:   5161

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