تأجيل امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية في اربيل

2020/08/06 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

أعلنت المديرية العامة لتربية أربيل، اليوم الخميس، تاجيل امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية في المحافظة جراء مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان، إنها قررت "تأجيل الامتحانات إلى 16 آب الجاري بعد أن كان مقررا اجراؤها يوم 9 آب".

واضاف البيان ان "القرار جاء بعد تقييم الوضع الصحي واخذ رأي المحافظ والمديرية العامة لصحة اربيل ومديريات التربية في الاقضية التابعة اتخذ هذا القرار.

كما قال مدير تربية غرب السليمانية بكر محمد خلال تصريح صحفي، ان امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية في المحافظة لن يتم تاجيلها وستجرى في موعدها المحدد.

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر طبي من داخل محافظة بابل، اليوم الخميس، باصابة مدير الدفاع المدني بالمحافظة، العميد حامد حسن برغوث المعموري بفيروس كورونا.

وقال المصدر، ان "العميد حامد حسن برغوث المعموري، مدير مديرية الدفاع المدني في محافظة باب

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كشفت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان العراقي، يسرى رجب، الخميس (06 آب 2020)، عن سبب رفض بعض الجهات والاطراف السياسية تشريع قانون العنف الاسري.

وقالت رجب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رفض بعض الأحزاب والكتل و

بغداد اليوم- بغداد

اصدر وزير التربية، علي حميد مخلف، اليوم الخميس، امراً وزارياً، بإلغاء الصلاحيات المالية والادارية الممنوحة لمدير مكتبه.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة من مكتب وزير التربية علي مخلف بتاريخ اليوم 6/8/ 2020، وحملت توقيعه،

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