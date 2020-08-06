2020/08/06 | 16:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت الأمانةُ العامّة للعتبة العبّاسية المقدّسة، الخميس، استعدادها لمعالجة جرحى انفجار مرفأ بيروت.وقالت العتبة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “مستشفى الكفيل التخصّصي مستعد لاستقبال الجرحى والمصابين من الجمهوريّة اللبنانيّة، الذين أُصيبوا جرّاء حادث الانفجار الضخم الذي هزّ العاصمة بيروت يوم الثلاثاء الماضي”.وأضافت، أن ذلك “امتثالاً لتوجيهات المرجعيّة الدينيّة العُليا ببيانها الصادر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة العباسية تعلن استعدادها لمعالجة جرحى انفجار مرفأ بيروت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة العباسية تعلن استعدادها لمعالجة جرحى انفجار مرفأ بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).