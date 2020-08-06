صادقون تشبه حادثة مرفأ بيروت بتفجير الكرادة وتتهم “مثلث الإرهاب” بالوقوف وراءه

2020/08/06 | 16:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعتبر النائب عن صادقون حسن سالم، الخميس، أن تفجير مرفأ بيروت مشابه لتفجير الكرادة، مؤكدا أن المنفذ هو امريكا والكيان الصهيوني والسعودية.وقال سالم، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “تفجير مرفأ بيروت المروع مشابه لتفجير الكرادة في العراق والمدبر لهذا العمل الاجرامي هو مثلث الارهاب الامريكي الصهيوني السعودي وعملائهم”.وأضاف، أن “من له […]

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