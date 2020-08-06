سفير هنغاريا يصل الى مرقد الامام الحسين (ع).. وهذا ما بحثه مع العتبة الحسينية

2020/08/06 | 17:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء_اين]أستقبل ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، سفير هنغاريا لدى العراق اتيلا تار والوفد الرسمي المرافق له الذي ضم عددا من المتخصصين بالنظم الصحية وصناعة سيارات الإسعاف وخبراء في مجال الأدوية.

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