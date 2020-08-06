2020/08/06 | 17:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء_اين]أعلنت الأمانةُ العامّة للعتبة العبّاسية المقدّسة بعد ظهر اليوم الخميس، عن استعداد مستشفى الكفيل التخصّصي لاستقبال الجرحى والمصابين من الجمهوريّة اللبنانيّة، الذين أُصيبوا جرّاء حادث الانفجار الضخم الذي هزّ العاصمة بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة العبّاسية تُعلن عن استعداد مستشفى الكفيل لاستقبال جرحى انفجار بيروت ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة العبّاسية تُعلن عن استعداد مستشفى الكفيل لاستقبال جرحى انفجار بيروت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).