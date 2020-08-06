قافلة ضخمة للجيش الأمريكي تتسلل إلى شرق سوريا قادمة من العراق

2020/08/06 | 17:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أدخل الجيش الأمريكي قافلة عسكرية ضخمة إلى قاعدته في محيط مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، قادمة من معبر الوليد البري على الحدود السورية العراقية.وذكرت وسائل اعلام روسية إن قافلة مؤلفة من 47 شاحنة كبيرة ترافقها 7 مدرعات تحمل العلم الأمريكي، وصلت ظهر اليوم، الخميس 6 أغسطس/آب، إلى القاعدة غير الشرعية التي أقامها […]

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