العراق يسجل اكثر من 3 آلاف اصابة جديدة بكورونا

2020/08/06 | 17:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت السلطات العراقية اجراءات مشددة لمواجهة كورونا

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