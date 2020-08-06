اندية البريميرليج ترفض استمرار التغييرات الخمسة

2020/08/06 | 17:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..رفضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز استمرار الاعتماد على خمس تغييرات في مباريات البطولة الرسمية بالموسم المقبل 2020/2021.وأفادت صحيفة “تيليجراف” بأن “الأندية صوتت بالرفض على هذا الاقتراح وستعود في الموسم المقبل للتغييرات الثلاثة و18 لاعباً في قائمة المباراة بدلاً من 20 لاعباً”.وأكدت الصحيفة أن “الثلاثة أندية الجديدة الصاعدة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز […]

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