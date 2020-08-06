2020/08/06 | 17:17 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لسبب غريب.. رجل يقطع أنف زوجته بسكين! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 17:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لسبب غريب.. رجل يقطع أنف زوجته بسكين!) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لسبب غريب.. رجل يقطع أنف زوجته بسكين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).