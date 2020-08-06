نائب عراقي: 233 مواطناً شبكياً لازالوا مغيبين بعد اختطافهم من قبل داعش منذ ست سنوات

2020/08/06 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو مجلس النواب عن كوتا الشبك، قصي عباس الشبكي، اليوم الخميس، عن 233 مواطنا من ابناء القومية الشبكية مجهولي المصير، خطفهم تنظيم داعش ابان سقوط سهل نينوى قبل ست سنوات.

وقال قصي الشبكي، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام اليوم، إن "اليوم هو مناسبة الذكرى السنوية السادسة على سقوط سهل نينوى بيد تنظيم داعش بعد انسحاب قوات البيشمركة فيها وتسليمها بيد داعش بعد ان كانت تسيطر علي سهل نينوى".

واضاف الشبكي، أن "233 مواطنا شبكيا لازالوا مجهولي المصير بعد ان قامت داعش بخطفهم في قرى سهل نينوى وداخل الموصل واغلب تلك المخطوفين هم من الشباب".

وطالب عضو مجلس النواب بـ"معرفة مصير المخطوفين من قبل داعش وتقديم المساعدات لعوائلهم الذيم يعيشون اوضاعا صعبة من دون معرفة مصير ابنائهم بعد مرور السنوية السادسة على سقوط مناطقهم بيد داعش".

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