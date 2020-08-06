2020/08/06 | 17:25 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول دولة في العالم استخدمت الأسلحة النووية ضد دولة أخرى.
وتابع، في تدوينة على “تويتر”، اليوم الخميس: “هي أيضا الدولة الوحيدة حتى الآن التي قصفت الأبرياء بالقنابل النووية قبل 75 عاما”، مضيفا: “الولايات المتحدة الأمريكية تحمل وصمة عار على جبينها بسبب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: أمريكا ضربت الأبرياء بـ”النووي” وقنابلها تهدد المنطقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول دولة في العالم استخدمت الأسلحة النووية ضد دولة أخرى.
وتابع، في تدوينة على “تويتر”، اليوم الخميس: “هي أيضا الدولة الوحيدة حتى الآن التي قصفت الأبرياء بالقنابل النووية قبل 75 عاما”، مضيفا: “الولايات المتحدة الأمريكية تحمل وصمة عار على جبينها بسبب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: أمريكا ضربت الأبرياء بـ”النووي” وقنابلها تهدد المنطقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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