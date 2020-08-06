ظريف: أمريكا ضربت الأبرياء بـ”النووي” وقنابلها تهدد المنطقة


ظريف: أمريكا ضربت الأبرياء بـ”النووي” وقنابلها تهدد المنطقة
2020/08/06 | 17:25 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول دولة في العالم استخدمت الأسلحة النووية ضد دولة أخرى.

وتابع، في تدوينة على “تويتر”، اليوم الخميس: “هي أيضا الدولة الوحيدة حتى الآن التي قصفت الأبرياء بالقنابل النووية قبل 75 عاما”، مضيفا: “الولايات المتحدة الأمريكية تحمل وصمة عار على جبينها بسبب […]

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