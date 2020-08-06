ميسي يشتري سرائر طبية تقضي على كورونا في 4 ساعات

2020/08/06 | 17:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت إذاعة “كواترو” الإسبانية، عن مفاجأة تخص قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ليونيل ميسي، للقضاء على مخاطر فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.وأفادت الإذاعة الشهيرة بأن “الأرجنتيني الدولي قد قام بشراء سرائر مضادة لفيروس كورونا لحماية عائلته من خطر الإصابة بالعدوى”.وتابعت أن “سعر السرير الواحد تبلغ تكلفته 1000 ألف دولار […]

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