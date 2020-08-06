إصابة ثمانية صحفيين في كربلاء بفيروس كورونا

2020/08/06 | 17:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..كشفت مصادر اعلامية في محافظة كربلاء ، اليوم الخميس ، عن إصابة ثمانية من الصحفيين والإعلاميين في المحافظة بفيروس كورونا .وقالت المصادر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “ثمانية من الصحفيين والإعلاميين العاملين في قنوات فضائية ومؤسسات اعلامية أخرى أصيبوا بوباء فيروس كورونا ، […]

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