وزير الصحة يعلن الانتهاء من انجاز مستشفى الشفاء في البصرة

2020/08/06 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الخميس، الانتهاء من انجاز مستشفى الشفاء 9 في محافظة البصرة للمصابين بفيروس كورونا،

وذكر إعلام وزارة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن التميمي "أعلن الانتهاء من انجاز مستشفى الشفاء 9 في محافظة البصرة بواقع (170) سريرا، والذي من المؤمل ان يدخل الخدمة غدا لاستقبال المصابين بفايروس كورونا".

وأكد حسن التميمي، ان "المستشفى انجز بالتنسيق مع العتبة الحسينية هو مبادرة وتبرع من العتبة الحسينية وتم التاثيث والتجهيز بالاجهزة الطبية من قبل وزارة الصحة والبيئة".

وبين وزير الصحة، أن "المستشفى مجهزة باحدث الاجهزة الطبية التي تساهم بعلاج المرضى المصابين بفايروس كورونا".

وبحسب البيان، تقدم التميمي بـ"الشكر والتقدير للمرجعية الشريفة والعتبة الحسينية لدورهم الكبير باسناد وزارة الصحة لمجابهة جائحة كورونا"، مبينا ان "هناك مستشفيات اخرى سيتم انجازها في الفترة المقبلة".

واعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 67 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 3 آلاف اصابة في عموم محافظات البلاد.

وحتى اليوم، بلغ مجموع الشفاء من فيروس كورونا 101025 حالة (نسبة الشفاء 71.9 %)، ومجموع الأصابات 140603، وعدد الراقدين الكلي 34417، والراقدين في العناية المركزة 517 ومجموع الوفيات 5161.

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بغداد اليوم- كردستان

افاد مصدر طبي من داخل محافظة دهوك، اليوم الخميس، بوفاة اول منتسب بدائرة صحة المحافظة، بفيروس كورونا.

وقال المصدر، ان "دائرة صحة محافظة دهوك سجلت اليوم اول وفاة لمنتسب يعمل ضمن كوادرها الطبية اثر اصابات بفيروس كورونا".

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الخميس، تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 292 حالة من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي الخاص بمستجدات كورونا، إلى أن إجمالي أعداد المتعافين من

بغداد اليوم- بغاد

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 67 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 3 آلاف اصابة في عموم محافظات البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العر

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